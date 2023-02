“Se intelletto e amore sono una cosa sola": Dante al Liceo Classico

Giovedì 16 febbraio alle ore 17 nell'aula Icaro del Liceo Classico “G.B.Morgagni” di Forlì, per il ciclo “Dante: Arte, Scienza e Conoscenza”, il Prof. Maurizio Muraglia, docente del Liceo Europeo di Palermo, terrà una conferenza sul tema: “Se intelletto e amore sono una cosa sola. L'unità di ragione ed emozione in Dante”.

L'incontro è promosso dal Comitato della Dante Alighieri di Forlì/Cesena e dalla Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, col sostegno del Liceo Classico. L'incontro è valido come corso di formazione per docenti. Per info cell. 3356372677, info@nuovaciviltadellemacchine.it. L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.