Si animano i giovedì a Castrocaro Terme e Terra del Sole: letture, laboratorio e sbandieratori

Nuovo appuntamento con “Di giovedì arte, antichità, aperitivi” a cura del Consorzio di Promozione Turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. In Piazza Mazzini, mercatino dell’artigianato e del brocantage con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, e prodotti tipici del territorio. In Piazza del Buonincontro, mercatino dedicato ai bambini. Per chi desidera dedicarsi allo shopping serale i negozi e le boutiques saranno aperti con le migliori griffe del Made in Italy e presso i bar e ristoranti sarà possibile degustare un piacevole aperitivo in compagnia.

Giovedì 13 luglio alle 20:00 Letture a cura dei volontari Nati per Leggere e dalle 20:00 alle 22:00 laboratorio di stampa a ruggine a cura di Pro Loco Terra del Sole. Alle 21:00 esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici di Terra del Sole.

Il Gruppo Sbandieratori e Musici di Terra del Sole nasce come associazione nel 1991, da una precedente formazione esistente già dai primi anni ’70. Da sempre aggrega i giovani del paese unendo il divertimento all'insegnamento e apprendimento delle nobili arti dello sbandieratore e del musico e alla realizzazione di uno spettacolo storico e folcloristico. L'associazione è forte di numerose partecipazioni annuali a manifestazioni, rievocazioni storiche e tornei in Italia e all'estero. Da più di 20 anni si reca in rappresentanza del Comune nella cittadina gemellata di Prachatice, in Repubblica Ceca. Tra i risultati sportivi più prestigiosi, vanta in bacheca tre titoli di Compagnia Campione d'Italia Under 18 della Lega Italiana Sbandieratori. Ai campionati Under 18 di quest’anno, dopo alcuni anni di assenza, il Gruppo ha conquistato due piazzamenti sul podio: un secondo posto nell’Assolo Musici Under 12 e un terzo nella Piccola Squadra Under 15. Il Gruppo comprende oggi elementi di ogni età, a partire dai bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, a cui si sta negli ultimi anni impegnando a rivolgere l’insegnamento.

La partecipazione al mercatino dei bambini è gratuita, ma su prenotazione all’ufficio turistico: tel. 0543 769631 – 3505193970 – info@castrocarotermeterradelsole.travel.