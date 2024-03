Si aprono i "Dialoghi forlivesi": la città dei progetti e del futuro con Giancarlo Corò e Danilo Casadei

Dialoghi Forlivesi è il titolo del format di discussione aperta al pubblico che si presenterà in 4 incontri nei sabati 23 marzo, 20 aprile, 4 maggio, 25 maggio sempre alle ore 17.30 nelle sale del Circolo Aurora, messo a punto da un gruppo di soci del Circolo Aurora Aps, che ha ridato vita con una nuova impostazione sociale e culturale al luogo sede storica della Scranna, nella splendida cornice di Palazzo Albicini e la presidenza del Circolo Acli Lamberto Valli.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 23 marzo alle 17.30 con il professor Giancarlo Corò, docente di Economia applicata all’università degli studi Cà Foscari di Venezia e coautore del libro “Periferie Competitive. Lo sviluppo del territorio nell’economia della conoscenza”. Ad aprire il dialogo con lui sarà l’ingegner Danilo Casadei, già assessore del Comune di Forlì. Il secondo appuntamento è stato predisposto per sabato 20 aprile, sempre alle 17.30 e vedrà come interlocutore il professor Paolo Tortora, docente a Ingegneria industriale all’università degli studi di Bologna e direttore del Centro interdipartimentale di ricerca industriale “Aerospace”. Ad aprire il dialogo con lui sarà il giornalista e saggista Pietro Caruso. Per il terzo appuntamento individuato in sabato 4 maggio, alle 17.30, sarà Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e curatore delle mostre che sono programmate ai Musei San Domenico. Ad aprire il dialogo con lui sarà la professoressa Alessandra Righini, storica dell’arte e presidente del circolo Acli “Lamberto Valli”. Per il quarto appuntamento conclusivo del 25 maggio, alle 17.30, si farà la sintesi delle progettazioni del futuro possibile per Forlì e aprirà il dialogo con più interlocutori il dottor Fosco Foglietta, manager sanitario e saggista.