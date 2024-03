Si presenta l'associazione nel ricordo di Gabriella Poma: Roberto Balzani presenta porta suo saggio "Andare per i Luoghi del Risorgimento"

Si terrà martedì 26 marzo, presso il Palazzo della Provincia di Forlì-Cesena, la presentazione alla cittadinanza della Associazione di Cultura Gabriella Poma. L’Associazione di Promozione Sociale, fondata in memoria della Professoressa Poma ad un anno dalla sua scomparsa, mantiene fede all’impegno di valorizzazione socio-culturale assunto nei confronti della comunità forlivese.

In questa occasione ci sarà la presentazione del saggio "Andare per i Luoghi del Risorgimento" scritto da Roberto Balzani per Il Mulino,alle ore 16,30 nell'ambito della Conferenza inaugurale della Associazione in memoria della Professoressa Poma.

Intervengono Giovanni Brizzi (Professore Emerito dell'Università di Bologna), Roberto Balzani (Professore Ordinario presso il Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà della Università di Bologna), Mario Proli (Responsabile dell’Unità Stampa ed Eventi Istituzionali del Comune di Forlì), Elena Orrù (Associazione docenti Universitarie dell'Alma Mater Studiorum di Bologna), Stefano Magnani (Università di Udine), e in collegamento Alessia Morigi (Università di Parma, Presidente della Società di Studi Romagnoli) e Michele Finelli (Presidente Nazionale AMI) - in collegamento Sarà presente Ugo Berti Arnoaldi (Il Mulino)