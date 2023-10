Spazi, controculture e transfemminismo: torna "Operaie Fest"

Operaie Fest torna con la terza edizione. Dal 6 all'8 ottobre, come sempre, in Piazzetta delle Operaie. Si parlerà di spazi, controculture e transfemminismo, in uno dei luoghi simbolo della Resistenza cittadina. Si parte venerdì 6 alle 18:00 con l'apertura del Fest in Piazzetta delle Operaie: presentazione terza edizione e sezione della Mostra Fotografica "Whatever". Alle 18:30 il talk Riappropriarsi degli spazi. Immaginari rave con Pablito El Drito, dj, produttore, scrittore Chiara Fossati, fotografa

Alle 21:00 alla Mostra Fotografica "Whatever" all'Ex Atr Chiara Fossati introdurrà al suo lavoro. Dalle 21:30 alle 24:00 dj set. Techno vinyl dj set a cura di Pablito El Drito. La prima giornata è organizzata in collaborazione con Spazi Indecisi

Sabato alle11:00 - 13:00 e 15:00 - 17:00, visite guidate su prenotazione per la mostra “Whatever” di Chiara Fossati. Prenotazioni: operaiefest@tiresiamedia.it. Alle 18:30 talk in Piazzetta delle Operaie Riappropriarsi dei quartieri. Immaginari cittadini. con Làbas Bologna, Marco Fars, Brigate di Solidarietà Attiva, Alessandro Bozzetti, docente Università di Bologna, modera Forlì Città Aperta.

Domenica ore 11:00 - 13:00 e 15:00 - 17:00 visite guidate su prenotazione per la mostra “Whatever” di Chiara Fossati. Prenotazioni: operaiefest@tiresiamedia.it. Alle 18:30 lab e talk in Piazzetta delle Operaie Riappropriarsi dei corpi. Immaginari urbani. con Collettivo Monnalisa.

TUTTI I GIORNI 18:00 - 23:00 - Mostra fotografica “Whatever”. La mostra di Chiara Fossati sarà allestita in due punti della città: in Piazzetta delle Operaie, visitabile dalle 18:00 alle 23:00 liberamente e in EXATR, visitabile su prenotazione sabato e domenica 11:00 - 13:00 e 15:00 - 17:00. Prenotazioni: operaiefest@tiresiamedia.it 18:00 - 23:00, Chill out zone Birrette e chiacchiere in compagnia di Mazapegul. Ore 20:00 - 23:00 proiezioni in VR in Piazzetta delle Operaie Inside Boiler Room in collaborazione con Laboratorio Aperto di Forlì.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per informazioni: MAIL: operaiefest@tiresiamedia.it Piazzetta delle Operaie, tra Via Fossato Vecchio e Via Paradiso, a Forlì. Operaie Fest è organizzato da Tiresia Media, in collaborazione con Spazi Indecisi, Forlì Città Aperta e Collettivo Monnalisa