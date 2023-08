spettacolo animazione food truck per bambini forlimpopoli

Riparte la stagione al Parco di Morbidó, pronti per e vostre feste di compleanno o con gli amici. L’inaugurazione della stagione invernale si terrà venerdí 1 Settembre dalle ore 16:30: happy hour insieme Cuoppofires food truck specializzato in fritture napoletane e tanto altro. Si potrà consumare il piatto preferito direttamente sul posto.





E per la gioia di tutti i bambini: spettacolo di Conrad, animazione del mago e del clown senza frontiere, per grandi e piccini. Ingresso area gioco con gonfiabili, reti calcetto e tanto altro, sia all’interno che all’esterno , senza limiti di tempo.





COSTO PARTECIPAZIONE A BAMBINO 8 euro. Menù CUOPPOFRIES e bevande escluse.