Spettacolo sui pattini per la nuova edizione del Trofeo Mariele Ventre

Sabato 27 gennaio alle 15 al PalaUnieuro Arena va in scena la 31esima edizione del Trofeo Mariele Ventre di pattinaggio artistico, riservato a gruppi di atleti di età inferiore ad anni 14. Con l'organizzazione di UISP Emilia-Romagna e il supporto di Forlì Roller, si terrà una festa di musica e colori con l'accompagnamento delle canzoni dello Zecchino d'Oro e di colonne sonore dei film della Walt Disney: il tutto a favore della Fondazione Mariele Ventre e dell'Antoniano di Bologna.

Un'iniziativa benefica che vuol testimoniare ancora una volta il riconoscimento della figura di Ventre non solo come Direttrice del Coro dell'antoniano ma vera maestra di vita per tanti ragazzi, come animatrice sociale inclusiva. E anche il riconoscimento per il grande lavoro dell'Antoniano che assiste in ogni luogo tante persone in difficoltà. Presenta Guido Mandrioli, showman e allenatore, con l'assistenza di Walter Brugiolo attore e cantante, da tutti ricordato come l'interprete del brano Popoff.

Ingresso libero per i bambini.