Il Teatro Comunale di Predappio riparte con dieci spettacoli in cartellone: prosa, musical, comico

La nuova stagione del Teatro Comunale di Predappio con la direzione artistica di Stefano Naldi, conferma la proposta di portare al pubblico spettacoli che stimolano lo spettatore a riflettere sia attraverso la risata, il dramma, la musica. Una stagione composta da 20 eventi, alcuni dei quali proposti in più repliche, che conferma il Teatro Comunale di Predappio come teatro d’arte e popolare, luogo inclusivo, accessibile a tutti, e punto di riferimento per la vita culturale nella provincia di Forl- Cesena.

La rassegna d'abbonamento presenta 10 spettacoli, inaugurata da Barbara Foria che con la regia di Claudio Insegno porta la sua “EUFORIA” (12 novembre), il mirabolante viaggio della donna d'oggi, al tempo dei social, di whatsapp, dell'amore sempre più virtuale e sempre meno reale. Seguono: il musical “RENT” (1,2,3 dicembre) regia di Stefano Naldi. Un grande successo di Broadway scritto da Jonathan Larson, basato sulla Boheme di Giacomo Puccini, un musical rock che che ritrae giovani artisti e musicisti squattrinati che tentano di sopravvivere nel Lower East Side di New York nell'atmosfera bohémien dell'Alphabet City vissuti all'ombra dell'AIDS. Nadia Rinaldi sarà la protagonista di “SENZA SANTI IN PARADISO” (16 dicembre), una stand up dedicata al mondo dello spettacolo raccontato in prima persona dalla protagonista, tra disavventure esilaranti e gustosi retroscena.

Il nuovo anno inizia con Shi Yang Shi e il suo “ARLE-CHINO – traduttore-traditore di due padroni” (13 gennaio) di Cristina Pezzoli e Shi Yang Shi per la regia di Cristina Pezzoli. Questo spettacolo, vincitore del Premio “Teatro Nudo Noh'ma - Teresa Pomodoro, questo spettacolo è la prima produzione teatrale italiana con un protagonisti di origine cinese, recitata in due lingue. Grazie allo “yuanfen” (il fato nella cultura cinese), Yang ha conosciuto il grande Ferruccio Soleri e ha usato proprio la sua maschera di Pantalone per l'audizione alla scuola di Teatro Paolo Grassi. Segue sempre a Gennaio in occasione degli eventi per il giorno della memoria lo spettacolo di e con Alessandro Albertin “PERLASCA - il coraggio di dire no” (20 gennaio), un racconto affascinante, travolgente e commovente della storia di Giorgio Perlasca; Gabriele Cirilli arriverà sul palco del Comunale con il suo “NUN TE REGG PIU'” (3 febbraio), Lo show riflette su cosa vuol dire essere al passo con il tempo, nonostante questo passi inesorabilmente. Gabriele tramite la continua ricerca del nuovo, ma ricordando sempre il passato dal quale non ci si può separare, attraversa tutti i generi del teatro comico.

Con uno spettacolo che ripercorre gli anni 70, 80 e 90 Marco Falaguasta con “NON FACCIAMOCI RICONOSCERE”(24 febbraio), torna indietro a quegli anni che creano nelle persone che li hanno vissuti nostalgia, ma si chiede anche se veramente il non farsi riconoscere sia stato un vantaggio o forse in qualche circostanza si poteva alzare la voce e farsi riconoscere? Lorenzo Balducci, noto attore e youtuber che con la sua parodia della madre continua a far ridere il popolo di internet con “E.G.O” (10 marzo), passa in rassegna le tragicomiche strategia con le quali rifuggiamo dal pensiero della nostra dipartita ( non intesa solo come paura della morte fisica ma anche freudianamente come paura del cambiamento, dell'invecchiamento, della solitudine e dell'abbandono); il Teatro delle Forchette per la regia di Stefano Naldi, porta in scena un classico del teatro contemporaneo “ASPETTANDO GODOT” (23,24 marzo) di Samuel Beckett. La storia di Vladimiro ed Estragone che aspettano su una desolata strada di campagna un certo “Signor Godot”, ad un certo punto intervengono altri due personaggi, Pozzo e Lucky a stravolgere l'equilibrio dell'attesa. Ultimo spettacolo in abbonamento, Elena Arvigo con “NON DOMANDARMI DI ME, MARTA MIA” (13 aprile). Lo spettacolo, ispirato dal carteggio fra Luigi Pirandello e l'attrice Marta Abba, liason fra le più interessanti del Novecento teatrale, racconta le tante, inesplorate pieghe di questo incredibile sodalizio artistico e umano. Nella narrazione irrompono anche i personaggi femminili dell'opera di Pirandello, in un flusso emozionale di immediata presa sul pubblico.

Sempre in parallelo con il cartellone d'abbonamento la rassegna “PASSIONE PER IL TEATRO”, la rassegna presenta realtà territoriali di varie formazioni. “PETALI NELLA CORRENTE” (4 novembre) per la regia di Denio Derni che unendo Teatro degli Avanzi, Gruppo Danza Forlimpopoli e Associazione Ostinata & Contraria mette in scena uno spettacolo per dar voce a ciò che a mala pena si conosce e che, a volte, è perfino senza nome: l'universo delle patologie rare. La Compagnia dell'Anello debutterà con il nuovo musical “NOT2BE” (18,19 novembre),per la regia di Francesco Lezza. Un musical che vede coinvolti due fratelli nell'Inghilterra del 1600 che cercano di sfidare il “divo” del momento William Shakespeare, cercando nuove forme teatrali per combattere il grande drammaturgo. Le atmosfere sognanti del Mago di Oz, di hollywoodiana memoria, vengono scardinate da Massimiliano Bolcioni con “IL VAGO DI OZZAK” (27,28 gennaio), un vero e proprio antimusical, che aiuterà a riflettere su quanto i sogni e le stravaganze portino gioia ma anche riflessione sul mondo contemporaneo. Atmosfere gialle per la Compagnia della Lanterna con “I MISTERI DELL'ISOLA DI INDIANA” (10 febbraio). Otto persone vengono invitate da un certo signor Owen a pernottare nella villa situata sull'isola di Indiana, una piccola isola deserta al largo delle coste di Devon. Con William Shakesperare e “LA DODICESIMA NOTTE” (20,21 aprile) per la regia di Giuseppe Verrelli, si salperà per l'isola di Iliria con Viola e suo fratello Sebastian che conosceranno gli stravaganti abitanti dell'isola dalla dama Olivia al Duca Orsino. Una messa in scena dal gusto “pride” che farà riflettere e divertire allo stesso tempo. Ultimo spettacolo in rassegna vede tornare sul palco la compagnia storica di Predappio A Egregie Cose con lo spettacolo “BACK TO THE MUSICAL” (3,4,5 maggio). Un musical che ripercorre i grandi successi di Broadway. Presente come sempre una piccola rassegna di teatro dialettale e i matinèe dedicati ai più piccoli.

Due le tipologie di prezzo all'interno di questo cartellone. Per la stagione d’abbonamento euro 20,00 e euro 15,00 (under 25, over 65, residenti del Comune di Predappio, Soci TDF e Fo_Emozioni) con abbonamento intero a euro 180 e ridotto di euro 135 (residenti del Comune di Predappio, over 75, under 25 anni, Universitari e soci TDF) C'è anche la possibilità di un abbonamento PLUS che comprende i 10 spettacoli + 5 spettacoli di Teatro per Passione a euro 240 intero e euro 180 ridotto. Per la rassegna TEATRO PER PASSIONE euro 15,00 e euro 10,00 (under 25, over 65, residenti del Comune di Predappio, Soci TDF e Fo_Emozioni).

Info Campagna Abbonamenti, prevendite biglietti, prezzi: tel. +39 0543 1713530 – 3397097952 – 3479458012 info@teatrodelleforchette.it, www.teatrodelleforchette.it