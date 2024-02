Storie di cinema al Saffi con il film “La signora della porta accanto”

Lunedì 12 febbraio alle 21:00 prosegue la rassegna cinematografica “Kino - Storie di cinema, il nuovo progetto culturale ideato dalla cooperativa Sunset, realizzato con Tiresia Media in collaborazione con Cineteca di Bologna, Cinema Saffi d’essai e BILLY - Rivista di cinema e altre perversioni.

Il quarto e penultimo appuntamento della rassegna vedrà sul grande schermo del Cinema Saffi d’essai (viale dell’Appennino, 480) il film “La signora della porta accanto” (La Femme d'à côté, Francia/1981) in lingua originale, uno dei capolavori di François Truffaut che proprio in questi giorni torna nelle sale in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. La proiezione sarà accompagnata dall’approfondimento di Marco Bacchi, co-direttore di Billy - Rivista di cinema, e del regista e docente universitario Matteo Lolletti. Attivo anche il servizio di navetta A/R per raggiungere e tornare dal Cinema Saffi gratuitamente. Partenza da Piazzale della Vittoria ore 20:30 e rientro al termine della proiezione.

IL FILM

Dopo sette anni dalla prima passionale e turbolenta relazione, Mathilde ritrova Bernard, l'uomo che aveva amato fin quasi a soccombere. Entrambi vivono in belle case vicine, dentro simili vite serene, eppure l'incontro riaccenderà una passione radicale che darà vita a nuove vicende fatali.

Vent’anni dopo Jules e Jim, il ventesimo lungometraggio di Truffaut La Femme d’à côté è, nel 1981, il suo penultimo film e il suo ultimo d’amour fou. Non c’è dubbio però che La Femme d’à côté sia di tutti il più radicale, quello dove il desiderio è più violento ed estremo, sottoposto al binomio Eros-Thanatos che procede rettilineo, stringendo gli amanti in una morsa che li distrugge.



IL SERVIZIO NAVETTA GRATUITO

KINO - Storie di Cinema predispone anche il servizio navetta andata-ritorno completamente gratuito, così da agevolare il raggiungimento e il ritorno dal Cinema Saffi d’essai. Il servizio navetta parte da Piazzale della Vittoria alle ore 20:30 e sarà di ritorno dal Cinema Saffi d’essai al centro città una volta terminata la proiezione.

Numero posti limitato, non è necessaria la prenotazione del posto.

IL PROGETTO

KINO - Storie di cinema è un percorso di formazione e diffusione della cultura cinematografica. Un ciclo di cinque proiezioni-evento che porterà sul grande schermo del Cinema Saffi una selezione di cinque film del passato restaurati dalla Cineteca di Bologna e messi in dialogo con il presente. Le proiezioni, tutte in lingua originale con i sottotitoli italiani, saranno approfondite da e con redattrici e redattori del magazine forlivese BILLY - Rivista di cinema e altre perversioni, per creare assieme al pubblico in sala dei momenti di confronto attorno al film e per riscoprire la bellezza del rito collettivo della sala.

Il progetto, infatti, nasce con un triplice intento: permettere a tutte le persone interessate, di qualsiasi età, di vedere o rivedere in sala capolavori del passato; raggiungere e coinvolgere la comunità universitaria e le generazioni più giovani, facilitando il raggiungimento e il rientro dal Cinema Saffi attraverso il servizio navetta; creare infine attorno al momento della proiezione un vero e proprio rito collettivo da coltivare in sala non solo attraverso la visione del film, ma anche attraverso l’approfondimento e la discussione attorno al film proiettato. Infatti, ogni proiezione sarà accompagnata da un’introduzione a cura della redazione di BILLY - Rivista di Cinema e altre perversioni, con la quale poi dialogare e discutere dei capolavori del cinema del passato. In un momento storico in cui le sale tornano gradualmente a riempirsi, si avverte sempre più forte la necessità di popolarle con momenti di confronto e di partecipazione attiva alle proiezioni e alle storie osservate sul grande schermo, attraverso chiavi di lettura contemporanee.