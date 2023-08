"Storytelling Circle" a Bocconi per un post-Ferragosto alternativo

Il 16 agosto appuntamento a Bocconi Storytelling Circle per un post-ferragosto alternativo con “C’era una casa molto carina…” a cura del Centro Italiano Storytelling. L’abitare in una trama che unisce il passato con il presente. Questo incontro di narratori si tiene nello spazio pubblico in via della Brusia a Bocconi (Comune di Portico di Romagna), dalle 18, animando uno Storytelling Circle, con ingresso libero.

Con l’intervento degli storyteller (contastorie) Lia Zannetti, Anna Facciani, Ornella Mercuri, Nayla Khoury Daoun, Stefania Ganzini, Flavio Milandri, il Centro Italiano Storytelling agiterà il pomeriggio estivo con una colorata panoramica di storie interrogandosi gioiosamente sull'autonomia culturale, produttiva, civica, delle comunità locali come mezzo per favorire la diversità che appare la principale condizione per recuperare la capacità di vivere nei luoghi proponendo condizioni di vita appetibili per le diverse generazioni.

"C’era una casa molto carina"… è un evento del progetto, D. n° 5154850 – B. 1748/23 R.E-R, Come a Casa, contrastare le solitudini attraverso la qualità dello spazio, del tempo e delle relazioni, Fondazione Abitare, Auser Forlì, Arci Forlì, Centro Italiano Storytelling, La Compagine di San Tomè, APR-Progetto Ruffilli ODV, con il contributo de Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro, il patrocinio del Comune di Portico di Romagna.