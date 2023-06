"Sulla rotta del cuore. Storie di vite e di mare in musica": una serata speciale di raccolta fondi per gli alluvionati

“Sulla rotta del cuore. Storie di vite e di mare in musica". E' il titolo dell'evento benefico che sarà ospitato il 21 giugno alle 21.15 alla Fabbrica delle Candele. L'appuntamento è stato organizzato dall'associazione Salute e Solidarietà Odv e il Centro studi aziendale Ausl Romagna “Gianni Donati” per il volontariato, grazie al contributo di Estados Cafè L'ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto a persone e/o comunità, colpite dall'alluvione.

Il concerto vedrà sul palco estivo della Fabbrica il gruppo musicale “Doors To Balloon” - la musica nel cuore, composto da cardiologi degli ospedali dell’Emilia- Romagna e da altri medici-musicisti romagnoli, che da tempo offrono la loro professionalità, realizzando spettacoli, il cui ricavato è finalizzato a progetti di solidarietà. La serata prevede la partecipazione straordinaria del forlivese Gianfranco Bacchi, già comandante della nave Amerigo Vespucci, come "narratore" di parte della sua esperienza.

Saranno inoltre presenti rappresentanti dell'Agesci che porteranno, insieme ad altri testimoni (vittime dell'alluvione e volontari), la loro esperienza, durante il drammatico evento che ha colpito la nostra città e la Romagna il 16 maggio scorso. La serata sarà presentata da Marco Viroli e condotta da Stefania Polidori. Per informazioni: segreteria@salesol.org

Salute e Solidarietà Odv, composta da medici e infermieri volontari, è attiva e presente in ogni situazione in cui si verichi la necessità, di garantire la salute fisica e psichica per tutti (emergenze e non). I volontari dell'associazione sono stati presenti durante l'emergenza Covid e prestano la loro opera gratuitamente per anziani e persone fragili nel territorio e per bambini e mamme straniere in difficoltà che non accedono al Servizio sanitario nazionale.