Suoni ancestrali e natura: a Spinadello si riparte con l'anteprima del Festival internazionale Didjin’Oz

Alle porte dell'estate, sabato 17 giugno, riprende a un mese dallo stop dovuto all'alluvione la programmazione di Spinadello - Centro Visite partecipato. In programma due appuntamenti dedicati ai suoni dell'emisfero australe e alla natura a pochi passi da casa. Ad aprire la giornata, alle ore 09:30, è una seduta di Antiginnastica in compagnia di Marie Rascoussier e Filippo Fiorini, che accompagnerà la sessione con i suoni ancestrali del didjeridoo. La seduta, della durata di circa 1 ora si terrà nello spazio verde antistante la centrale di sollevamento dell'acquedotto. Per informazioni e iscrizioni è possibile fare riferimento al numero 368 253 416.

In serata dalle ore 21:00 ad essere protagonista è la musica, con il concerto dei Marcabru. Il live, che è un'anteprima della ventunesima edizione del Festival internazionale Didjin’Oz in programma a Forlimpopoli per il 7 e 8 luglio, riporta a Spinadello il quartetto italo francese che propone un folk progressivo alla ricerca dell’equilibrio dei suoni, fra l’Europa e il mondo. Sul palco, strumenti di diverse culture ed epoche, uniti in un unico suono che guarda al futuro della musica tradizionale senza perdere il contatto col passato. Il concerto è a offerta libera e non è necessaria prenotazione, quanto raccolto sarà devoluto al Comitato Forlimpopoli - Bertinoro della Croce Rossa Italiana. Durante la serata sarà inoltre presente uno stand della bottega Equamente di Cesena, con le bibite e i prodotti equosolidali di Altromercato.