“Suoniamoci Bene”: arriva il corso gratuito di percussioni per ragazzi

Pensiero e Azione, associazione di promozione sociale con sede in Galleria Mazzini a Forlì, che da 15 anni progetta ed anima attività, corsi e laboratori a servizio della comunità, promuove “Suoniamoci Bene” corso gratuito di percussioni africane per ragazzi e ragazze dai 12 ai 15 anni. Il corso, organizzato grazie al contributo del Centro per le Famiglie di Forlì e della Romagna Forlivese, sarà tenuto da Francesco Cico Rossi, musicista e insegnante di percussioni con decennale esperienza sul campo, e avrà come finalità il coinvolgimento dei partecipanti in un vero e proprio viaggio musicale nell’Africa Mandè, alla scoperta del sé e dell’altro attraverso momenti di formazione specifica, di socializzazione e di svago.

Proprio in virtù della sua gratuità, il corso vuole agevolare anche la partecipazione di ragazzi e ragazze che, per difficoltà economiche, non potrebbero altrimenti permettersi la frequenza ad attività extrascolastiche. “Suoniamoci bene” si articolerà in 8 incontri da 2 ore ciascuno, tutti i venerdì pomeriggio dalle 17.00 a partire dal 22 settembre presso la Casa delle Associazioni (ex Circolo Marini), in viale dell’Appennino 6.

Per info e iscrizioni: Gloria – 333.4419882 / pensieroazione@gmail.com Per informazioni sull’associazione Pensiero e Azione https://pensieroeazione.eu/ o su Facebook: https://www.facebook.com/pensieroeazioneforli