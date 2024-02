Suspance in scena al Teatro di Predappio con "Il mistero dell'isola indiana"

Sabato 10 febbraio alle 21 va in scena al Teatro comunale di Predappio "Il mistero dell'isola indiana" della Compagnia della Lanterna, per la regia di Barbara Valenti.

Otto persone vengono invitate da un certo signor Owen a pernottare nella sua villa privata situata nell’isola di Indiana, una piccola isola deserta al largo delle coste del Devon. Gli ospiti vengono accolti da due domestiche assunte per l’occasione. I dieci non si conoscono tra di loro e il padrone di casa non c’è. Durante la serata una misteriosa voce proveniente da un grammofono accusa tutti loro, comprese le domestiche, di crimini di cui si sono macchiati in passato. Da quel momento le rime di una inquietante filastrocca accompagneranno le sorti di ognuno di loro: riusciranno a scoprire cosa si nasconde dietro a questo Mistero prima che sia troppo tardi?

BIGLIETTERIA: INTERO € 15,00, RIDOTTO € 10,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni). BIGLIETTERIA ON LINE: INTERO € 16,00, RIDOTTO € 11,00 (Ragazzi, UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni). INFOLINE: 05431713530 – 3397097952 – 3479458012 - E-mail: info@teatrodelleforchette.it