“Tappeto”: 8 artisti in mostra a Rebù

Regnoli41 Aps in collaborazione con il Buon Vivere organizza presso gli spazi di Rebù, Via G. Regnoli 52 la mostra “Tappeto”. Piccola collettiva di 8 artisti Massimo Baldini, Silvana Cardinale, Cristian Cimatti, Paolo Graziani, Sergio Catitti, Barbara Spazzoli, Elisabetta Venturi, Massimo Galuppi. Una mostra “libera” nella quale ogni artista mantiene la propria individualità, pur accostandosi alle opere di un altro. La mostra nasce dalla poesia “Tappeto” di Giuseppe Ungaretti.

Se osservi con attenzione un tappeto puoi leggere i suoi colori come piccole isole ben distinte in cui ogni colore-individuo è SOLO nella sua unicità ma, in

na stretta relazione con gli ALTRI



Dal 06 dal 19 Aprile. Inaugurazione il 06 Aprile ore 18:00. Orari di apertura: tutti i giorni dalle ore 16:30 alle ore 18:30