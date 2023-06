"Terra a vapore": a Terra del Sole tutte le espressioni della variegata cultura Steampunk

Un omaggio all'Emilia-Romagna, sconvolta dal recente alluvione. Nel weekend ci sarà "Terra A Vapore", un evento Steampunk, un filone della narrativa fantascientifica che introduce una tecnologia anacronistica all'interno di un'ambientazione storica. Suggestiva la location scelta, Palazzo Pretorio a Terra del Sole, in provincia di Forli-Cesena. L'evento, creato e organizzato da AG.Cosplay Eventi, Pro Loco, Circolo Viaggiatori del Tempo-APS, Speziathè, con il patrocinio e supporto del Comune di Castrocaro e Terra del Sole, è stato pensato per rappresentare tutte le espressioni della variegata cultura Steampunk, ispirata al mondo ingegneristico, magico e romanzesco dell’Europa vittoriana di fine Ottocento, ma senza rinunciare ad aperture verso il Fantasy a vapore.

Oltre a girare per i numerosi stand a tema e di artigianato e hobbistica provenienti da diverse regioni, gli ospiti potranno visitare la grande area artistica dove saranno allestite mostre di vari giovani talentuosi pittori, sculture uniche e scrittori. Nell’area svago saranno invece proposti giochi in legno e rompicapi che metteranno a dura prova le abilità dei visitatori. Nell’area workshop, si potrà inoltre imparare a costruire svariati oggetti e diventare piccoli e grandi artigiani, seguiti da professionisti del settore. L’area palco è infine il luogo dove si potranno seguire tanti spettacoli, musica, interviste e curiosità. In particolare, si svolgerà un contest per i migliori outfit a tema con in premio un weekend per due persone e a seguire una suggestiva sfilata di gruppo per le vie del paese con foto di rito.

Non mancheranno ovviamente i giochi di fuoco. Evento nell’evento, ecco "Libri a Vapore": prima piccola fiera del libro e area dedicata all’interno del nostro evento, in collaborazione con la Di Carlo Edizioni, dove si potranno trovare tanti autori e libri di ogni genere: "Sono molto orgoglioso -spiega Antonello Di Carlo, patron della casa editrice- di partecipare a questo evento che vuole appunto essere un tributo affettuoso alle popolazioni colpite da una tragedia immane". Prevista infine una visita guidata alla scoperta di Terra del Sole, fondata per volontà di Cosimo De’ Medici, figlio di Giovanni dalle Bande Nere e nipote di Madonna Caterina Sforza Riario Medici, a baluardo, presidio e capoluogo della Provincia Fiorentina in Partibus Romandiolae, l’8 Dicembre 1564. Una città ideale fortificata, espressione del Rinascimento, che dal Sole prende il nome e la potenza, ma che nasconde un lato oscuro; un microcosmo rispecchiante la perfezione e l’armonia del macrocosmo, una invenzione spaziale. Per partecipare alla visita è previsto un piccolo contributo: 8 euro, che sarà devoluto a favore dell’emergenza alluvione nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L'ingresso alla rassegna è invece a offerta libera.