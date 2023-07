Modigliana riparte con il festival "Terra Mossa": sul palco per raccogliere fondi anche Vinicio Capossela ed Eugenio Finardi

Modigliana rialza la testa dopo la devastazione del maggio scorso, e lo fa a suon di musica. Vinicio Capossela, Eugenio Finardi, Bob Malone, Fry dei Modena City Ramblers, The Last Coat of Pink, Paolo Bonfanti, Giacomo Toni, Alosi (ex Pan del Diavolo) sono solo alcuni dei tantissimi nomi che tornano riempire di musica il centro storico di Modigliana, dal 27 luglio al 1 agosto. Un festival inatteso, improvviso, nato in poche settimane grazie alla generosità degli artisti coinvolti (che hanno accettato di esibirsi senza percepire compenso) per riportare vitalità e attenzioni in un paese colpito in maniera durissima dagli eventi meteo del maggio scorso.

Dopo due mesi in cui le strade di Modigliana sono state occupate in prevalenza da mezzi di soccorso, escavatori, camion pieni di terra e detriti, Terra Mossa è uno spunto per ripartire e invertire il senso di questa estate difficile. Fare un passo oltre il “paese delle frane”, oltre le ferite aperte del territorio e riportare Modigliana sulle mappe, come paese vivo, vitale, in movimento. Un paese aperto, accogliente, con una viabilità provvisoria e ancora da recuperare, ma già da oltre un mese raggiungibile e sicuro.

Su due palchi allestiti nel centro storico salirà un cast di artisti straordinario, che ha scelto di esibirsi gratuitamente per sostenere il paese in questo momento difficile. Vinicio Capossela e le sue “canzoni urgenti” – che in questa estate modiglianese risuonano di un'urgenza ulteriore –, Eugenio Finardi e il suo progetto Anima Blues, Fry dei Modena City Ramblers (che anche in mezzo a un tour fittissimo hanno voluto sostenere l'iniziativa), Alosi (già Pan del Diavolo) e anche molti dei più apprezzati artisti romagnoli: Giacomo Toni, Sarah Jane Ghiotti, Stella Burns, Le Scorie, J Sintoni.

La musica sarà no-stop dalle 16:00 a mezzanotte nei weekend e dalle 19:30 a mezzanotte negli altri giorni. Il programma dettagliato, luoghi e orari, è in via di definizione e sarà comunicato nei prossimi giorni. I concerti di Vinicio Capossela e di Eugenio Finardi sono già confermati per domenica 30 luglio. Bob Malone è in scena giovedì 27, mentre Alosi e Giacomo Toni sabato 29. La chiusura è invece affidata a The Last Coat of Pink, in cartellone martedì primo agosto.

I concerti e le performance si sposteranno anche nei cortili del centro. Sia la libreria-atelier Bauci Città che lo studio dell'artista di base a Modigliana Chiara Lecca / Collettivo Clarulecis funzioneranno in modalità openstudio, con performance particolari, presentazioni di opere inedite, libri, creazione di pezzi unici.

L'ingresso a Terra Mossa è sempre a offerta libera, l'area food and drink sarà attiva ogni giorno dal pomeriggio e gestita dalla Pro Loco di Modigliana nei locali del Mercato Coperto. Tutti gli incassi saranno destinati al fondo “Terra Mossa” gestito dalla Pro Loco e dedicato al sostegno delle attività culturali del paese. È possibile fare donazioni tramite il seguente codice iban: IT48B0854267870000000733257

Terra Mossa è organizzato da Pro Loco Modigliana e Big Ben APS, con il Patrocinio del Comune di Modigliana, ed è reso possibile grazie alle donazioni dei musicisti modiglianesi e alle generose offerte del Comitato Festeggiamenti Penna, La Comunità / Circolo della Penna, Agriturismo F.lli Bonaccini.

Info: info@crinalelab.com / 320 0374633, www.crinalelab.com