Torna "Buonanotte Suonatori", la festa di fine anno della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli

Il 10 Giugno, a partire dalle 21, la Rocca di Forlimpopoli torna ad accendersi con i suoni di "Buonanotte Suonatori", la festa di fine anno della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Una serata unica nel suo genere, che la Scuola di Musica Popolare ha saputo trasformare quello che per le altre scuole di musica sarebbe un normale saggio di fine anno in un vero e proprio busker Festival realizzato in proprio, con le classe di strumento in una serata di musica che si alterna fra momenti amplificati sul palco dell’Arena in Piazza Fratti ad altri in acustico negli angoli più suggestivi, alcuni dei quali raramente aperti al pubblico, della Fortezza Forlimpopolese.

Apertura con il gruppo Ospite “Ferro Battuto”, composto da allievi ed ex allievi della SMP, capitanato da Ferruccio IIriti, ottimo cantautore di origine calabrese, da anni fisarmonicista stabile nell’organico dell’Orchestrona della scuola. A seguire le esibizioni, in acustico ed in contemporanea, oltre 80 fra allievi e maestri della Scuola di Musica Popolare impegnati in un vero e proprio Busker Festival nei diversi luoghi della Rocca per festeggiare, insieme, il ritorno alla Musica Chiusura, di nuovo sul palco, con l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare, il gruppo di rappresentanza della scuola che porterà sul palco un programma in parte rinnovato con alcuni nuovi brani ri arrangiati in chiave folk scelti dal repertorio della storia del rock. L’ingresso sarà ad offerta libera e, durante la serata, sarà attiva una raccolta fondi destinata al sostegno di scuole di musica colpite dall’alluvione. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 11 giugno.