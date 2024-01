Tornano gli appuntamenti con il jazz nei club: dalla Francia a Bertinoro arriva l’Eym trio featuring Varijashree Venugopal

Giovedì 25 gennaio l’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro è la location del primo concerto della programmazione del “Dai de jazz club inverno-primavera 2024”. Alle ore 21.30 il palco dell’Enoteca ospiterà l’Eym trio ft. Varijashree Venugopal (Elie Doufur, piano, Yann Phayphet, contrabbasso, Marc Michel, batteria, Varijashree Vvenugopal, voce, flauto).

L’Eym trio (acronimo nato dalle iniziali dei tre componenti) è considerato una delle band emergenti francesi più interessanti della scena musicale europea ed internazionale, un’avventura iniziata nel 2011 come trio jazz acustico aperto sul mondo, esperienza documentata dalla loro prima incisione “Genesi” (2013) e che continua ancora oggi con successo. Artisti sempre alla ricerca di nuovi linguaggi e sonorità, attraverso i loro incontri musicali sono approdati in oriente e questa loro esperienza è confluita nel quarto album della loro discografia, “Bangalore” (2023), che vede Dufour, Phayphet e Michel condividere la scena con Varijashree VENUGOPAL, flautista e cantante riconosciuta internazionalmente come una delle maggiori interpreti della tradizione carnatica, stile musicale classico usato nell’India meridionale, principalmente vocale, ed in cui l’improvvisazione ha un ruolo di primaria importanza.

L’EYM Trio ha collaborato con numerosi musicisti, come il suonatore di oud egiziano Mohamed Abozekry e il fisarmonicista tzigano Marian Badoï per l’album “Khamsin” (2016), la cantante Mirande Shah (Bombay) e il chitarrista Gilad Hekselman (New York) per il loro terzo disco “S?dhana” (2018). Nel 2019 è nata, inoltre, la web serie “Nomad’ Sessions”, un progetto “globe trotteur et autogéré” di musica live visibile YouTube. La loro esperienza conta ormai qualche centinaio di concerti in una ventina di nazioni, in cui si sono sperimentati senza soste, col piacere di confrontarsi con linguaggi e musiche che vengono dai quattro angoli del mondo, suonando con artisti come Mirande Shah, Gilad Hekselman, Mike Moreno, Anne Sila, Toby Hack, Quinn Oulton, Tom Ollendorf, Sapan Anjaria, Ikram Khan, Raina Parikh, Kadam Parikh e tanti altri.

Elie DUFOUR, pianoforte, di formazione classica e al tempo stesso jazzistica, è un cultore dell’improvvisazione con una sua cifra stilistica riconoscibile. È appassionato da sempre delle musiche del mondo, dai ritmi afrocubani, alla musica flamenca, a quella gnawa (Africa subshariana) e dell’Europa dell’Est, influenze che, insieme a quella indiana, sono parte integrante della sua musica, un universo che sviluppa col Trio.

Yann PHAYPHET, contrabbasso, e basso elettrico, si è mosso inizialmente in gruppi con estetiche

differenti, come Electrophazz (nu soul/hip hop), Sir Jean & the roots doctors (reggae), sviluppando poi un suono e un lessico jazz che è confluito nell’esperienza del Trio. Inveterato “globe trotteur”, passa oggi parte dell’anno in India per studiare la musica locale.

Marc MICHEL, batteria, percussioni classiche, piano, ha studiato anche musica da camera. Ha collaborato con jazzisti quali Chris Cheek, Seamus Blake, Larry Goldings, Dave Holland, Will Vinson, Nikki Isles, John Taylor, John Hollenbeck in prestigiosi club. È anche compositore, ispirato dal folk, dal jazz e dalle culture che ha scoperto durante il suo cammino.

Alberto Antolini



Col patrocinio e contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Emilia-Romagna ed in collaborazione con l’Italia Jazz Club

Biglietti: intero € 15,00, ridotto € 10,00 (soci Ass. Culturale dai de jazz - under 30 anni - chi ha pranzato o cenato all’EBC prima del concerto)