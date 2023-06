Tornano gli appuntamenti serali del giovedì con mercatini e animazioni per bambini a Castrocaro

L’estate fuoriporta si accende tutti i giovedì dal 15 giugno fino al 24 agosto con “Di giovedì arte, antichità, aperitivi” a cura del Consorzio di Promozione Turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. In Piazza Mazzini, mercatino dell’artigianato e del brocantage con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, e prodotti tipici del territorio. In Piazza del Buonincontro, mercatino dedicato ai bambini. Per chi desidera dedicarsi allo shopping serale i negozi e le boutiques saranno aperti con le migliori griffe del Made in Italy e presso i bar e ristoranti sarà possibile degustare un piacevole aperitivo in compagnia.



GIOVEDI 29 GIUGNO 2023

Associazione Culturale Rumena: Letture e laboratorio in lingua Rumena e italiana – LECTURA/ LABORATOARE IN LIMBA ROMANA ?i ITALIANA.

Calendario animazioni per i bambini

• GIOVEDI 13 LUGLIO 2023

Aldo Ghetti: VELE AL VENTO Gioco da tavolo

• GIOVEDI 13 LUGLIO 2023

ore 20:00 Letture a cura dei volontari Nati per Leggere

ore 21:00 Esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici di Terra del Sole

• GIOVEDI 20 LUGLIO 2023

ore 20:00 Letture a cura dei volontari Nati per Leggere

ore 21:00 Presentazione del libro

"Giochiamo a meditare. Per ritrovare calma e serenità in un mondo che corre

veloce" RED Edizioni

a cura dell'autrice Monia Monti, Pedagogista, Istruttrice di mindfulness e trainer di

meditazione, Formatrice

• GIOVEDI 27 LUGLIO 2023

Aldo Ghetti: VELE AL VENTO Gioco da tavolo

La partecipazione al mercatino dei bambini è gratuita, ma su prenotazione all’ufficio turistico:

tel. 0543 769631 – 3505193970 – info@castrocarotermeterradelsole.travel.