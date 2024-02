Tornano le Conversazioni in biblioteca al Liceo Morgagni

Tornano il prossimo mercoledì 14 febbraio, con inizio alle 15,00, nella biblioteca “Marzia degli Ordelaffi” del Liceo Morgagni (viale Roma n. 3), le Conversazioni in Biblioteca, quest’anno dedicate alla poesia. Il 14 febbraio sarà il professor Mario Giosa, accompagnato da Daniele Serafini, a guidarci alla scoperta di Saturno Montanari, poeta romagnolo, nato a Voltana di Lugo, che seppe suscitare l’interesse di Ezra Pound che ne tradusse alcune poesie in inglese.

Il 21 febbraio, invece, le professoresse Angela Ravaglioli e Paola Saiani ci condurranno per mano attraverso la variegata opera poetica di Patrizia Cavalli, poetessa che non sarà riuscita a cambiare il mondo, ma che, di certo, ha lasciato una traccia indelebile nella letteratura italiana. Si approda oltre Atlantico il 28 febbraio, quando la professoressa Silvia Giardini ci presenterà la “sua” Emily Dickinson, che ha prestato (non sapendolo) un suo famoso distico ad illustrare l’intero ciclo di queste Conversazioni: è il culmine della parola – l’impotenza di dire. Tornando entro gli italici confini, “incontreremo” il 6 marzo Vivian Lamarque, nota al grande pubblico grazie alla recente vittoria del premio Strega poesia e per il suo L’amore da vecchia, da cui la professoressa Serena Signani prenderà il via per la sua presentazione, prima del viaggio finale, verso l’estremo Oriente, quando, il 20 marzo, sarà il dottor Cesare Pomarici, già apprezzato relatore nell’edizione 2023 delle nostre Conversazioni, a guidarci alla scoperta del giovane poeta di origini vietnamite Ocean Vuong.

La partecipazione alle Conversazioni in Biblioteca è riconosciuta valida ai fini dell’aggiornamento professionale per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, iniziativa formativa numero 133511 su portale SOFIA, ma la partecipazione agli incontri è libera e gratuita ed aperta a tutta la cittadinanza. Nei giorni delle Conversazioni in Biblioteca, si potrà anche accedere ai servizi di prestito, a partire, perché no, dalle nostre recenti acquisizioni di testi di poesia, che comprendono, tra gli altri, tutti gli autori che saranno presentati in questo imperdibile ciclo.