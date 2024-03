Travaglio e parto: nuovo appuntamento dedicato all'universo donna

La farmacia di Carpena, in via Brando Brandi, propone un nuovo appuntamento nell'ambito del ciclo di incontri sulla salute femminile legati alle varie fasi della vita della donna. Dopo aver affrontato le tematiche riguardanti il "ciclo femminile" la gravidanza, il 3 aprile si parlerà di travaglio e parto (focus su metodiche non farmacologiche di contenimento del dolore). L'8 maggio invece l'argomento sarà l'allattamento (al seno, formulato per creare un rapporto speciale mamma-bimbo). Ultimo appuntamento il 5 giugno: menopausa. Gli incontri, gratuiti, si terranno alle 20.30 negli studi medici di via Brandi 58 e saranno tenuti da ostetriche con esperienza specifica. I partecipanti potranno fare domande per ulteriore approfondimenti. Per la presenza è possibile contattare il numero 054385019. I posti sono limitati.