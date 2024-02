Trekking storico, con i racconti della Resistenza, sulle orme del Partigiano Stoppa a Premilcuore

Trekking con narrazione sul Partigiano Stoppa ed altre vicende di Resistenza, organizzato da Davide Prati, anima dei Trekkabbestia Sabato 10 febbraio alle 9, con ritrovo alla Chiesa di San Martino a Premilcuore.

“Amava Stoppa il suo bel partigian, ma un triste giorno egli dovè partire, per la consueta caccia ai traditori…” e purtroppo non tornò più. Così recita una canzone popolare santasofiese che fa anche da titolo ad un video documentario di Davide Oriani e Giancarlo Dini che ripercorre, tramite interviste ai diretti protagonisti, la storia di Guido Buscherini, primo Partigiano caduto dell’ Ottava Brigata Garibaldi. Durante l'escursione, accompagnati da Dini, si salirà sui monti di Premilcuore, ripercorrendo le vicende di quel lontano Febbraio 1944. Dini racconterà le tante storie che ha imparato direttamente dai Partigiani coinvolti nell’azione, assieme a tante altre curiosità legate alla Reistenza in queste valli. Si tratta di un’ escursione non troppo lunga, adatta a tutti, che, partendo dal centro abitato di Premilcuore, andrà a conquistare la vetta panoramica di Monte Tiravento, da dove si potrà far spaziare lo sguardo verso la meraviglia che ci circonda. Da qui si scenderà attraverso un’arida cresta, fino a raggiungere il fiume Rabbi, “Rapidus” per gli antichi Romani, con il suo magnifico Ponte Nuovo, la Grotta Urlante ed infine la suggestiva cascata della Sega, con l’antico mulino. Lungo il sentiero si incontrerà la lapide dove, in una fredda notte di luna piena di inizo Febbraio, spirò il giovane “Stoppa”, al secolo Guido Boscherini, primo caduto della fututa Ottava Brigata Partigiana,

