Tullio Solenghi in scena all’Arena San Domenico con lo spettacolo "Dio è morto e neanche io mi sento tanto bene"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 28 luglio, alle ore 21.15, Tullio Solenghi sarà protagonista sul palcoscenico dell’Arena San Domenico di Forlì con lo spettacolo Dio è morto e neanche io mi sento tanto bene, lettura di alcuni esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen, accompagnata dalle musiche che hanno caratterizzato i suoi film più significativi, eseguite dal vivo dal Maestro Alessandro Nidi e dal suo Ensemble.

Si passerà così dai Racconti Hassidici alla parodia delle Sacre Scritture tratti da Saperla lunga, fino allo spassoso Bestiario tratto da Citarsi addosso, intervallati da brani di George Gershwin, Tommy Dorsey, Dave Brubeck, con uno speciale omaggio al mentore di Allen, il sommo Graucho Marx! Una serata in cui, in rapida carrellata, si alternano suoni e voci, musica e racconto, in un susseguirsi di “primi piani” che compongono un “montaggio” divertente e ipnotico.

Biglietti: 20 euro. Gli incassi dei biglietti saranno pertanto devoluti alla raccolta fondi d'emergenza attivata dal Comune di Forlì per sostenere famiglie, persone e realtà maggiormente colpite e danneggiate dall’alluvione.

Prevendite: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1). Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13. Biglietti online: Vivaticket. La sera di spettacolo la biglietteria dell’Arena San Domenico aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Diego Fabbri. Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it