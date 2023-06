"Tutti in coperta", iniziative per famiglie: appuntamento con le storie fantastiche

"Tutti in coperta" la rassegna di storie e avventure per bambini e genitori curata dal Comune di Forlimpopoli in collaborazione con la Coop Paolo Babini, Formula Servizi alle persone e Nati per Leggere, torna con due nuove date. Il 16 e il 21 giugno sono protagoniste le letture e le storie fantastiche con i volontari di Nati per Leggere. L'appuntamento di venerdì 16 alle 17 non sarà nel fossato della Rocca troppo umido con questi giorni di pioggia, ma nella Sala del Consiglio. Tutti in Coperta è un appuntamento per famiglie con bimbi tra i due e i sei anni. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. Quindi si consiglia la prenotazione.