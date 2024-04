Ultimo appuntamento stagionale al Naima Club con "Cialtronight"

Ultimo appuntamento stagionale: giovedì 18 aprile, sul palco del Naima Club di Forlì, torna il Cialtronight lo spettacolo ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi. Con la collaborazione del Teatro delle Forchette, tornerà il cast al completo e non mancherà la presenza di ospiti e amici che contribuiranno alla riuscita dello spettacolo.



“7 spettacoli, 7 sold out e pubblico che già ci chiede di ritornare la stagione prossima - dice Vasumi -. Quindi ce la metteremo tutta per offrire, anche in questa ultima serata, uno spettacolo irripetibile! Credo che, oltre ai numeri delle presenze che lo dimostrano, sia stata la migliore stagione di sempre con un livello di spettacolo davvero notevole. A fine stagione la stanchezza si fa sentire ma come si fa a non voler continuare per far sempre di meglio? Prometto che non parlerò di elezioni, pensiline, candidati sindaci e centri commerciali… Però sono un comico e le mie promesse valgono quanto quelle fatte in campagna elettorale! Scherzi a parte” conclude Andrea Vasumi “Come al solito cercheremo di legare parte dello spettacolo anche all’attualità, sempre in chiave ironica e divertente”. Le coreografie dei momenti musicali, saranno sempre del New Dance Studio.

Il costo del biglietto è di 16 euro il ridotto e 18 euro l’intero. I numeri da chiamare, per prenotare e avere informazioni, sono 0543/1713530, 347/9458012 o 339/7097953.