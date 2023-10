Un cammino culturale alla scoperta della realtà forlivesi dimenticate: ecco “Futura Memoria”

Un itinerario storico-culturale dalla settecentesca ex chiesa di San Biagio vecchia, tra via Dandolo e via Paradiso, fino alla dimentica e suggestiva Arena Centrale, nel giardino che ospitava proiezioni cinematografiche all'aperto, alle spalle di Palazzo Albicini, tra corso Garibaldi e piazza Duomo, in pieno centro storico a Forlì. Un percorso che unisce in un ideale fil rouge anche il complesso del Buon Pastore, Palazzo Benzi (più conosciuto come Palazzo Braschi), Palazzo Hercolani, la Casa del Mutilato e il monastero del Corpus Domini.

Un evento, dal titolo: “Futura Memoria”, organizzato dalle associazioni culturali "Metropolis" e "Teatro delle Forchette" in programma a Forlì, giovedì 5 ottobre, dalle ore 18.00, con partecipazione gratuita e ritrovo e partenza da via Dandolo 2.

“Si tratta di un cammino storico/culturale nel cuore della nostra città che richiama la precisa, nostra, volontà di recuperare la conoscenza e la coscienza di un patrimonio, materiale ed immateriale ormai dimenticato e da recuperare, per superare l'abbandono, non soltanto urbanistico, ma anche sociale. Numerosi sono gli esempi di aree forlivesi, sia di proprietà pubblica che privata, ricche di storia e di valore patrimoniale che giacciono dimenticate e precluse ai più. Offriamo la possibilità di conoscerle. Nella speranza che questi spazi dimenticati o sottoutilizzati siano recuperati e se ne possano aprire di nuovi. Conoscenza e valorizzazione: come processo culturale e intellettuale. Ma, soprattutto, come recupero a beneficio di tutta la città”. Commentano Marco Colonna, Giorgio Garzaniti e Umberto Pasqui, dirigenti dell'associazione culturale “Metropolis”, presentando il progetto. “Non è la solita 'passeggiata culturale', è qualcosa di più. Per noi è un episodio pilota, nell'intenzione di promuovere una visione della città e del territorio che vada oltre i segni del tempo, l'abbandono e il degrado. Un'esperienza che si ripeterà con una rassegna più articolata il prossimo anno, nel 2024”: commentano le associazioni culturali “Metropolis” e "Teatro delle Forchette". “Si tratta di un percorso con esempi di interesse e di notevole valore storico, artistico e architettonico. Il programma della giornata sarà allietato con un concerto (che si terrà alle ore 19, ai Giardini Orselli) del gruppo musicale 'Etilisti noti', per intrattenere i cittadini presenti, a sottolineare il connubio di tutte le arti: architettura, scultura, musica”: spiegano Antonio Sorgia e Stefano Naldi, dell'associazione culturale il "Teatro delle Forchette" .

Il progetto “Futura Memoria” ha ottenuto il patrocinio dell'amministrazione comunale di Forlì e un contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.