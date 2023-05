"Un cappelletto per Forlì": una lunga tavolata per raccogliere fondi per l'emergenza alluvione

"Un cappelletto per Forlì". E' questo il titolo della serata di solidarietà organizzata dal ristorante "L'Amorosina" di Forlì, in via Thedololi 6. Venerdì 9 giugno sarà organizzata una lunga tavolata che attraverserà i Giardini del Museo San Domenico, che prevede un assaggio di due primi, vino e dolce al prezzo di 25 euro. Tutti i ricavati dell'evento saranno devoluti ai bandi comunali per sostenere l'emergenza alluvione. La serata inizierà alle 18 con Dj set Diego Suzzi, Letro, Luca Cammarata e Archivio 180. Durante la cena, che inizierà alle 20.30, canteranno Giacomo Gherardelli e la Romagna Criminale. La lunga tavolata accoglierà circa 300 persone. "Ringraziamo tutte le realtà e le persone che ci hanno contattato per universi a questa iniziativa", scrivono dal ristorante. I posti sono già esauriti. "Ma non c'è nessun problema - viene sottolineato -. La festa continua fino a mezzanotte o finché non finiamo da bere. Ci sarà infatti un bar esterno che servirà vino, birra e cocktail per tutta la serata a cielo aperto". Dalle 23 Dj con Tommyboy.