Un fine settimana di eventi a Santa Sofia: escursioni, cinema, pesce, libri e mercatini

Proseguono gli appuntamenti estivi nel territorio di Santa Sofia: venerdì 14 luglio, a Spinello alle ore 21.00, ci sarà proiezione del film "Lo chiamavano trinità". Sabato 15, a Corniolo, cena a base di pesce cucinato dai pescatori di Cesenatico. Per prenotazioni 320 4309493 o 388 4551601

Sabato 15 e domenica 16, sempre a Corniolo, escursioni in canoa al Lago di Poggio Baldi. Prenotazione obbligatoria 389 9950243. Domenica 16, presso il Parco della Resistenza alle 21.00 presentazione del libro "Almanacco della bellezza" di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. Evento gratuito organizzato da Sophia in libris. Sempre domenica, dalle 18 in piazza Garibaldi mercatino, esposizione di artigianato, musica e giochi per bambini.