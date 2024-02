Un ponte di pace tra Mosca e Kiev: alla Fabbrica delle Candele "Le notti bianche di Dostoevskij" con Elena Mazzola linguista

Martedì 5 Marzo alle ore 20.45 nella Sala Teatro della Fabbrica delle Candele incontro con la professoressa Elena Mazzola linguista, traduttrice e saggista, dirige il “Centro di cultura europea Dante” di Kharkiv in Ucraina. L’incontro introdurrà alla lettura dell’opera “Le notti bianche” di Dostoevskij col metodo “da soggetto a soggetto”. L’iniziativa, viene illustrato, "si propone di avvicinare i lettori al metodo di lettura “da soggetto a soggetto” per scoprire che leggere serve a vivere. La letteratura serve a questo. Vogliamo imparare a “usare” quello che uomini vivi hanno scoperto e hanno trovato una forma comunicativa per dirl"o. La serata-conferenza è promossa da Aula 29, A.P.S. Orto del Brogliaccio in collaborazione con A.P.S. Il mondo parla. La cittadinanza è invitata