Un trekking per ammirare l'alba dai Prati della burraia: e si finisce con il brindisi di Natale

Avete mai provato l’esperienza di vedere sorgere il sole in Appennino? Questa è l’occasione giusta per provare una sensazione di pace e libertà uniche! Durante questa escursione si aspetterà l’alba, il giorno farsi grande per poi addentrarsi nel fitto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Il percorso

Si parte dal parcheggio dei Rifugio del CAI (il parcheggio intermedio che c’è fra il Passo della Calla e i Fangacci) che sarà ancora buio: si sale fino ai Prati della Burraia e da lì si attende il sorgere del sole.

Si farà colazione al sacco con l’aria frizzante che solletica il naso, poi dritti lungo il crinale (che divide dalla Toscana) sul sentiero 00, con una vista che arriva fin giù nel fondovalle casentinese. Si scende poi per sentiero non segnato fino al parcheggio dei Fangacci, per poi immettersi nuovamente nel sentiero CAI che porta al Ponticino di Campigna. Qui si farà una pausa e ci si scambieranno gli auguri di Natale con un brindisi e una fetta di panettone.

Un’altra risalita conduce nuovamente al parcheggio da cui si è partiti, ma non è finita qua! Per comodo sentiero si arriva fino a Passo della Calla per poi risalire nuovamente il sentiero 00 fino a tornare di nuovo ai Prati della Burraia, col sole ormai già alto. Per altro fuori sentiero si ritorna alle auto.

ITINERARIO: parcheggio rif. CAI – Prati Burraia – parcheggio Fangacci – Ponticino – Rif. Cai – Passo Calla – Prati Burraia – parcheggio rif.CAI.

PASTO: Convenzionato c/o agriturismo Poderone (menù fisso)

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: scarponi da trekking/escursionismo impermeabili, pantaloni lunghi, pile, giacca impermeabile/gore-tex, berretto/guanti/sciarpa, occhiali da sole, crema protettiva, zainetto sufficientemente capiente, acqua o bevande calde (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto

GUIDA: Riccardo Raggi, Guida Ambientale Escursionistica (abilitato L.R ER 4/2000, professionista L.4/2013, iscritto al registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche al n° ER206, dotato di Assicurazione RC, si rilascia regolare ricevuta fiscale).

N.B. Per motivi di sicurezza o in caso di maltempo il percorso, stabilito e comunicato al momento della conferma della prenotazione, potrà subire variazioni senza preavviso e ad insindacabile giudizio della Guida.

Dati tecnici

Lunghezza: 9.3 km

Dislivello: +/- 570 m

Durata: 6 h

Difficoltà: Medio (E)

Costo adulto: 15 €

Costo bambino: 10 €

Ritrovo ore: 7.00