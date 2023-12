Un tuffo nella Romagna medievale con i libro del forlivese Edoardo Saccone

"Se trovi in questo fiasco", pubblicato dalla Società Editrice "Il Ponte Vecchio", è il nuovo romanzo del giovane forlivese Edoardo Saccone che sarà presentato giovedì 21 dicembre alle 21.00 al Circolo Arci Valverde. "Se trovi in questo fiasco" è un romanzo storico a cavallo tra il dramma e la commedia, ambientato nella Romagna medievale.

Il libro narra le vicende di due uomini: Fidentino Capitisporci, giovane scudiero alla ricerca di un futuro nel mestiere delle armi, e Gregorio di Bonaventura, goffo cavaliere che insegue imprese eroiche che forse non esistono, o non sono mai esistite. Le strade dei due si incrociano a Rivafiorita, piccolo e indifeso villaggio del ravennate, in cui Gregorio deve affrontare liti tra contadini, una locandiera bellicosa, un selvaggio che terrorizza la popolazione locale, un gruppo di disperati che si spacciano per i terribili Magiari. Ma il cavaliere si trova tra le mani una seconda difficoltà quando il Papa, con una nuova Tregua di Dio, sospende ogni ostilità in terra cristiana, e lui non può combattere tranne che a chiacchiere. E quando i pericoli saranno terminati, ai due non resta che dimenticare i sogni di avventure e ad adattarsi alla semplice vita contadina. Fino a quando la loro prospettiva cambia radicalmente e il destino, o la volontà, operano contro di loro.

Edoardo Saccone nasce a Forlì il 31 dicembre 1993, appena in tempo per festeggiare capodanno. Studia Lettere Moderne e Italianistica all'Università di Bologna, dove si laurea con la

tesi Ennio Flaiano e il cinema. Dal 2017 è docente di Lettere a spasso per la Romagna e nel 2022 pubblica il suo primo romanzo, La camicia di ferro, per CartaCanta Editore – Capire Edizioni. Se trovi in questo fiasco è il suo primo romanzo storico.