Una cena dedicata allo storico vino liquoroso italiano: arriva Ve.Ve, il venerdì del Vermouth romagnolo

Nato nel lontano 1786 a Torino e ignorato per molto tempo dalle mode, da qualche anno il Vermouth è tornato nuovamente in auge diventando protagonista con numerose interpretazioni locali non solo all’ora dell’aperitivo, ma in diversi momenti della giornata e della notte. Composto da vino bianco, erbe aromatiche e spezie, il suo successo si nutre di fascino storico, qualità degli ingredienti e capacità di sorprendere negli abbinamenti con il cibo. Ad accendere i riflettori su alcune delle proposte più interessanti in terra romagnola è l’agriturismo La Sabbiona di Oriolo dei Fichi di Faenza che per l’1 marzo organizza “Ve.Ve.”, un venerdì sera a tutto Vermouth con una cena evento durante la quale, dall’antipasto al dolce, sarà possibile apprezzare numerose sfumature di sapore di questa bevanda evergreen.

La serata è realizzata in collaborazione con Stella Palermo, in arte Monica e Tonica. Siciliana di origine ma faentina di adozione, dopo anni passati dietro al bancone dell’Osteria della Sghisa, ha deciso di portare in giro il sapore della Sicilia e la passione cresciuta nel tempo per il gin organizzando pop up eventi in luoghi poco conosciuti, collaborando da tempo con le associazioni Distretto A, Tempi di Recupero e Associazione Dal Pane.

Ad aprire il menù saranno alici fritte su crostino con burro mantecato in abbinamento al Negroni La Sabbiona. Il cocktail italiano più amato al mondo è preparato in chiave romagnola miscelando gin alla lavanda e Vermouth della Sabbiona insieme al Letro Beat Ettore Sangiorgi, aperitif bitter con note di ambra, rovere e torba. A seguire sarà servito uno spaghettone Senatore Cappelli alle vongole nostrane insieme al Vermouth Letro Ettore Sangiorgi (vino Famoso I.G.P. aromatizzato con agrumi, fiori bianchi dolci e frutta a pasta gialla). La terza portata della serata sarà un filetto di branzino gratinato e spiedino di gamberi su misticanza abbinato al Vermouth La Sabbiona (vino Famoso, piante officinali, mirtilli Rio del Sol, petali di rosa). A chiudere la cena sarà un tortino con cuore caldo al cioccolato abbinato a Baravelli Vermouth Calonga (Sangiovese Leggiolo, spezie dai sentori mediterranei e aromi caldi ed esotici). La serata inizierà alle ore 20.30. Il contributo di partecipazione è di 48 euro.