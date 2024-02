Una delle più belle storie di Perrault al Teatro Il Piccolo: il Teatro dell’Orsa porta in scena "Pollicino"

Per la rassegna dedicata alle Favole del Teatro Piccolo di Forlì, va in scena, domenica 25 febbraio alle ore 16, un classico senza tempo: Pollicino, uno spettacolo della compagnia Teatro dell’Orsa, scritto da Bernardino Bonzani, che ne è anche interprete insieme a Franco Tanzi e dalla regista Monica Morini.

Una delle più belle storie di Perrault, una fiaba per vincere la paura, un sentiero di molliche di pane per entrare nel bosco, sapere chi siamo, essere forti anche quando siamo piccoli. Come Pollicino occorre ritrovare la strada di casa e, quando proprio non si può fare altrimenti, si deve trovare il coraggio di affrontare l’orco.

Gli oggetti e gli elementi scenografici sono stati ideati e interamente realizzati con materiale di riciclo, legno, metalli, stoffe, materie plastiche, persino lampade. Sul palco, la materia ch’era perduta riprende vita, riacquista un’anima ed entra nella storia per amplificare emozioni.

Teatro di narrazione e d’attore con burattini e oggetti

Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (ore 10/13 e 16/18). Nel giorno di spettacolo, la biglietteria del Teatro Piccolo apre alle ore 15. Biglietti online su Vivaticket. Prezzi: 5 euro. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it