Una mostra fotografica ricorda le donne negozianti del Borgo

Sabato 9 marzo, alle ore 16.30, si svolgerà l'inaugurazione della mostra fotografica "Meldola: le donne negozianti del Borgo. Botteghe, personaggi, immmagini, emozioni", organizzata in collaborazione con l'associazione Archivio Digitale Romagnolo e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. La mostra allestita in Galleria Michelacci, via Cavour 60, resterà visitabile fino al 24 marzo 2024. "Questo importante progetto mette in relazione le donne, il lavoro con la riscoperta e la valorizzazione del nostro Borgo in continuità con alcune iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale negli ultimi anni", spiega il sindaco Roberto Cavallucci.

Dettaglia il primo cittadino: "I curatori della mostra hanno immaginato una passeggiata lungo il borgo, da via Roma a San Michele, e di scoprirlo o meglio riscoprirlo accompagnati dalle immagini, dai visi, dai sorrisi delle donne che ne hanno tracciato la storia. Le donne meldolesi oltre al lavoro di casa e di cura, ad integrazione dell'economia domestica, sono state braccianti, contadine, ricamatrici, hanno lavorato nelle filande, sono state operaie in fabbrica, commercianti e imprenditrici, donne che già negli anni ’30/’40 riempivano le strade di profumi e sapori che ancora oggi i testimoni viventi ricordano con grande intensità. Donne che trascorrevano le loro giornate all’interno di un negozio che per la comunità di allora svolgeva una funzione sociale di luogo di incontro, di relazioni e confidenze e che faceva comunità, nell’accezione più ampia del termine".

Conclude il sindaco: "Ancora oggi i negozi di vicinato svolgono un importante ruolo aggregativo e di presidio del territorio e, all’interno della mostra, oltre ad esporre e proiettare foto storiche, si darà visibilità alle donne meldolesi che, oggi, nel 2024, esercitano attività commerciali con un valore sociale soprattutto a supporto delle fasce più fragili e degli anziani che non sempre sono in grado di raggiungere centri commerciali".