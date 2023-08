Una nuova "Merenda d'artista” dedicata alle biografie

Domenica 27 un altro appuntamento con “La merenda d'artista” organizzata dal Centro Culturale L'Ortica, questa volta ospitata nel Giardino della Ida a Forlì in Via del Quattro 61, con inizio alle 17,30. In questa quinta stagione gli appuntamenti hanno come tema le biografie e domenica saranno presentate quelle di 3 forlivesi: Lorella Rosati leggerà la biografia di Gabriele Zelli ben noto per la sua attività di ricercatore e divulgatore indirizzata alla valorizzazione del nostro territorio, Daniela Gaudenzi dirà delle vicissitudini di Ercole Cortesi soldato nella Grande Guerra e Daniela Cortesi porterà alla luce i successi ottenuti all'estero dal cartografo Agostino Codazzi.

Ospite del pomeriggio Gabriele Zelli che interverrà su “Musica e immagine della Romagna tra Ottocento e Novecento”. Come sempre alle 18,30 verrà offerta la merenda a tutti i presenti.