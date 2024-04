Una serata di solidarietà a Meldola: l'Intercity Gospel Train Orchestra raccoglie fondi per le terapie oncologiche integrate

Dopo aver portato gioia e speranza con concerti emozionanti a sostegno di varie organizzazioni no-profit nel territorio di Forlì, l’associazione musicale Intercity Gospel Train Orchestra sta ora spingendo i confini della sua missione. Concerto straordinario sabato 13 aprile alle ore 21:00 presso il Teatro Dragoni di Meldola per la raccolta fondi a sostegno della Fondazione ARTOI.

La Fondazione ARTOI è un’organizzazione multidisciplinare no-profit dedicata allo studio, alla divulgazione e all’applicazione di trattamenti oncologici incentrati sul paziente, attraverso l’uso integrato di più azioni terapeutiche. Dal 2012 promuove la ricerca clinica e preclinica sull’oncologia integrata, una medicina, basata su evidenze scientifiche, che associa le terapie convenzionali con azioni terapeutiche quali a titolo di esempio fitoterapia, micoterapia, medicina low-dose, ipertermia, psico-oncologia, metodologie ‘mind and body’, medicina tradizionale cinese. Una nuova Partnership per le tuniche viola e il Maestro Valerio Mugnai, che rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra privati, organizzazioni che operano a vario titolo nel Terzo Settore per contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità. Il gruppo musicale ha sempre creduto nel potere trasformativo della musica, ora con un obiettivo più nobile si impegna ad integrare la sua passione con la missione di raccogliere fondi a sostegno delle terapie oncologiche integrate.

Il dottor Ivano Ferri Hammarberg e la dottoressa Paola Matteassi referenti regionali dell’Emilia-Romagna della Fondazione ARTOI, guideranno la serata presentando alcuni progetti ai quali saranno destinati i fondi raccolti, offrendo così una visione più approfondita della realtà che rappresentano.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto ad ARTOI: entrata donazione minima € 10,00. Per informazioni 3476491980