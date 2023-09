Una singolare mostra sulla 'Storia della pubblicità farmaceutica'

Martedì 5 settembre, alle ore 11.00 sarà inaugurata la mostra 'Storia della pubblicità farmaceutica' nell'Oratorio San Sebastiano e al pomeriggio si terrà il relativo convegno di Reumatologia in salone comunale. Entrambi gli appuntamenti hanno il patrocinio oneroso dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì.

La mostra è itinerante e Forlì è stata scelta come tappa nel calendario nazionale, su proposta del dottor Francesco Girelli, in Unità di Reumatologia dell'Ospedale Pierantoni-Morgagni. L’evento, unico nel suo genere, prevede l’esposizione di oltre cento opere realizzate a cavallo fra il XIX e XX secolo, come inserzioni e manifesti pubblicitari per promuovere la salute e il benessere attraverso i vari preparati della farmacopea dell’epoca. Le opere esposte sono testimonianza storica del desiderio dei pazienti che, ieri come oggi, affrontano quotidianamente la manifestazione più eclatante delle patologie reumatiche: il dolore. Attraverso la nuova forma d’arte che è la pubblicità, la mostra, nonostante il focus scientifico, assume una valenza culturale e sociale importante permettendo di osservare i mutamenti storici, artistici e sociali avvenuti nel tempo.