Veglia di Natale al San Giacomo: "Ognuno di noi vive attendendo che succeda qualcosa che dia senso alla vita"

Il Centro Culturale Don Francesco Ricci invita alla Veglia di Natale dal titolo "L’attesa, il Natale, la speranza", che si terrà mercoledì 20 dicembre alle 21 nell’ex chiesa di San Giacomo. La serata, pensata per avvicinarsi al cuore della natività, è rivolta a tutti. Accanto ai brani dei vangeli, saranno letti autori moderni, poeti e romanzieri; oltre ai canti della tradizione si ascolteranno canzoni contemporanee; a proiezioni di dipinti famosi si alterneranno immagini della nostra storia recente. Il tutto nel San Giacomo cittadino dove parteciperanno anche le autorità civili e religiose.

Spiega Enrico Locatelli, presidente del Centro culturale: “Dallo scorso anno prepariamo la serata in un luogo istituzionale, il San Giacomo, grazie al Comune e in particolare all’assessore alla Cultura Melandri. Perché questa scelta, di preferire per la veglia un luogo sede di mostre, invece di una chiesa, come sempre si è fatto? Perché il Natale non è un evento del passato che riguarda solo i cristiani, ma è un evento che riaccade oggi e riguarda ogni persona. Ognuno di noi vive attendendo che succeda qualcosa che dia senso alla vita: serve un momento che ci ricordi questo, che siamo fatti di attesa, di speranza e che Gesù è nato e risponde a questa speranza. La serata è un aiuto a entrare nel senso del Natale per entrare nel senso della vita”.

Chi vuole potrà lasciare un’offerta per il progetto in Terra Santa della Fondazione Avsi. L’appuntamento è mercoledì 20 alle 21, in San Giacomo