Vini e tapas nei locali del centro storico: a Forlì arrivano i "Venerdì DiVini"

Proseguono le iniziative e gli eventi, promossi dal Comune di Forlì in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, volti a incentivare la partecipazione e la valorizzazione degli spazi e dei luoghi del centro storico forlivese, con l'obiettivo di renderlo sempre più attrattivo ed accattivante.

In quest’ottica, l’Assessorato al centro storico con l'associazione di promozione delle attività commerciali e artigianali del centro, “Centriamo Tutti”, organizza i “Venerdì DiVini” (10 - 17 - 24 settembre e 1°ottobre 2021); serate a tema caratterizzate dalla degustazione di vini e tapas nei locali del centro. Si parte venerdì 10 settembre, con calici di bollicine e stuzzichini gustosi, per poi proseguire per tutto il mese di settembre e il primo venerdì di ottobre.

Dopo il grande successo delle serate del Cuore e degli inediti venerdì di shopping, cibo e cultura, l'estate forlivese si chiude in bellezza all’insegna del buon vino e della gastronomia per coinvolgere ancora una volta i cittadini e i pubblici esercizi in un percorso di riscoperta e valorizzazione del centro di altissima qualità.