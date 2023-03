Vernice Art Fair torna a Forlì e festeggia vent’anni

La fiera d’arte della Romagna, compie vent’anni e li festeggia nella consapevolezza di aver dato l’opportunità a molti artisti di avere grande visibilità e di potersi affermare sulle scene dell’arte nazionale e a volte internazionale. La sua formula vincente e la sua longevità ne hanno fatto un punto di riferimento nelle scene dell’arte contemporanea; sapendosi rinnovare e ampliare negli anni, dando voce a nuovi interlocutori e proponendo eventi volti a stimolare un sempre crescente interesse sul pubblico.

Per festeggiare questa sua ventesima edizione, Vernice art fair, alla Fiera di Forlì dal 17 al 19 marzo, organizza al suo interno diversi eventi creati ad hoc, come la mostra I “Venti” della Memoria a cura di Rodolfo Bertozzi, Francesca Caldari e Hazel Tedaldi, che presenta all’ingresso della Fiera di Forlì una selezione di opere di alcuni noti artisti che hanno fatto grande l’Arte in Romagna, scomparsi negli ultimi due decenni.

Un tributo a nomi che con il loro impegno artistico hanno lasciato un solco e una traccia indelebile sul modus operandi delle nuove generazioni artistiche.Gli artisti esposti sono: Mauro Andrea, Gino Balena, Enzo Bellini, Mario Bertozzi, Dario Fo, Luciano Caldari, Domenico Cancelli, Roberto Casadio, Gianni Cinciarini, Angelo Fabbri, Ilario Fioravanti, Maurizio Monti, Anna Maria Nanni, Pier Claudio Pantieri, Carla Poggi, Angelo Ranzi, Giulio Ruffini, Ivo Sassi, Gaudio Serra, Alberto Sughi. Sempre in onore di questo importante complenno, va menzionata la performance Venti Vernice, con Schizophrenic Art a cura di Antonella Turci che si terrà sabato 18 marzo alle ore 17,30.

Tra le novità di quest’anno un evento vede protagonista Mattia Consonni con Musica per gli occhi experience realizzato grazie alla collaborazione con Biancoscuro Art Magazine. Consonni, grande collezionista di vinili, divoratore di brani di ogni genere musicale, è anche il salvatore di tanti dischi usurati dall’uso e dal tempo. E’ con questi vinili, che Consonni crea, incluendoli nelle sue opere d’arte; un supporto per l’ascolto diventa “cibo” per gli occhi.

Altro evento novità, la mostra Ini-Internazionale novatrice infinitesimale, Gabriel- Aldo Bertozzi e Gabriella Giansante. L’inismo è un movimento fondato da Gabriel- Aldo Bertozzi nel 1980, che vede l’impiego di nuove scritture calligrafiche, alfabetiche, simboliche e alchemiche. Tra le presenze ormai consolidate non mancano quella di Ignazio Fresu con sempre nuove entusiasmanti installazioni; in questa edizione presenterà Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Il titolo è tratto dalla poesia di Cesare Pavese, i cui diciannove versi sono similmente il numero diciannove degli alti monoliti in granulato minerale che compongono l’installazione. Oscar Dominguez quale curatore di 4x4 alla sua XVIII edizione presenta quattro giovani promettenti, Ana Bonacini, Bruno Fronteddu, Maria Chiara Marino, Stefania Nirella e l’Associazione Graffio3 nelle persone di Claudio Irmi, Giampiero Maldini e Luciano Medri, ha coinvolto numerose scuole primarie e secondarie in un concorso artistico intitolato “Chi trova un amico...”, dove agli alunni è stato chiesto di presentare elaborati che esprimano la gioia di una vera amicizia.

Torna quest’anno Arte per la Nave, giunta alla sua 15° edizione, la storica Asta di beneficenza grazie alla sensibilità e alla generosità di circa 50 artisti che hanno omaggiato le loro opere alla scuola, donerà tutto il ricavo al Fondo Aiuti allo Studio Don Lino Andrini, con il quale poter assegnare Borse di studio e aiuti economici agli alunni delle Scuole La Nave.

In questa edizione il dialogo tra le Accademie d’Arte ha come oggetto il Libro d’artista. I quattro migliori artisti, selezionati da un’autorevole giuria, potranno esporre in un proprio stand indipendente nella prossima XXI edizione della manifestazione. Le Accademie coinvolte sono quella Bologna coordinata dalla Prof.ssa Vanna Romualdi , quella di Ravenna coordinata dalla Prof.ssa Silvia Bertiè, quella di Verona coordinata dai Professori Mauro Pipani e Daniela Rosi e quella di Firenze dalla Prof.ssa Paola Bitelli.

Romagna Fiere da sempre attenta al sociale, ospita Anime senza voce che promuove la sua attività artistica propedeutica all’opera di sensibilizzazione verso un tema molto delicato come quello “dell’abuso minorile”. Grazie alla collaborazione di Giorgio Bertozzi e Ferdan Yusufi è possibile ammirare in fiera, già da diverse edizioni, lo spazio Euroexpoart dal sapore artistico internazionale. Infatti oltre ad artisti italiani, presenta ben 25 Nazioni ed esattamente, Armenia, Bangladesh, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Cina, Cuba, Emirati Uniti, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Iran, Israele, Libano, Marocco, Messico, Serbia, Siria, Sud Sudan, Svizzera, Turchia, Ungheria, Usa.

Euroexpoart propone inoltre vari progetti: Iran Contemporary Art, 50 opere di artisti iraniani presentati con una videoproiezione, Contemporanea Galleria d’arte (sedi a Bari e a Foggia) con una selezione prestigiosa di artisti storicizzati, un’installazione di Valter Vari intitolata L’Ultima cena e l’Associazione romana i Cento pittori di Via Margutta, con qualificata presenza di artisti associati.

Teso a promuovere le opere più meritevoli e talvolta più originali si riconferma poi l’organizzazione dell’attesissimo XX Concorso Coinè per l’Arte, che in questa edizione ha visto una partecipazione davvero numerosa e di qualità.

Accanto ai finalisti del Concorso Coinè per l’Arte, una sezione ospita le opere di Luz Maria Gonzalez Rodriguez, Francesca Guiducci ed Elena Modelli, le tre vincitrici della III edizione della Mostra Concorso Premio d’arte Caterina Sforza Logos, organizzata da Marilena Spataro e Francesca Caldari che si è tenuta nel 2022 presso il Salone del Commissario, Palazzo Pretorio di Terra del Sole.

Informazioni

Inaugurazione Venerdì 17 marzo alle ore 17,30 alla presenza di Luciana Garbuglia, Consigliera della Provincia di Forlì-Cesena e Sindaca di San Mauro Pascoli (FC).

Orari di apertura: Venerdì 17 marzo dalle 16.30 alle 19.30. Sabato 18 e Domenica 19 dalle 10,00 alle 19,30

Biglietto intero: euro 8. Per info: www.verniceartfair.it