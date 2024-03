Verso Pasqua: nella Domenica delle palme via crucis vivente a San Paolo e Civitella

Domenica 24 marzo, alle 20.30 il Vescovo Livio Corazza presiederà la rappresentazione vivente della Via Crucis nella parrocchia di San Paolo, proposta anche in occasione della Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri. Sempre il 24 marzo, alle 20.30, torna a Civitella di Romagna l’appuntamento con la Via Crucis vivente, rappresentazione dei principali quadri della Passione di Gesù, quest’anno con un messaggio più che mai attuale.

Con la duplice regia dell’associazione culturale “Diego Fabbri” e della parrocchia di Santa Maria in Borgo, saranno i versi del Vangelo di Marco e la preghiera di papa Francesco a scandire, lungo le vie del paese, i momenti salienti della Settimana Santa.