Vincenzo Mollica a Galeata e Rocca San Casciano: chiacchiere e canzoni con la complicità musicale di Fabio Frizzi

Doppio appuntamento nel weekend con Vincenzo Mollica, in "Prima che mi dimentichi di tutto", conversazione musicale tra un musicista ed un cronista, canzoni e poesie con la complicità musicale di Fabio Frizzi. Lo spettacolo va in scena venerdì 11 marzo al Teatro Zampighi Galeata e sabato 12 Teatro Italia di Rocca San Casciano, sempre all 21:15.

Il racconto di un cronista impressionista e impressionabile. Una conversazione con uno dei personaggi più importanti del giornalismo nazionale. Un cronista televisivo di spettacolo con una trentennale esperienza che decide di raccontare tutto ciò che ha vissuto, i grandiosi personaggi che ha incontrato, quello che ha capito e imparato. Accompagnato dalla straordinaria voce di Fabio Frizzi, cantautore e direttore d’orchestra, Vincenzo Mollica racconta del fraterno e surreale rapporto con Fellini, dei suoi racconti onirici e fiabeschi, e del rapporto complice e filiale con Mastroianni, di Battiato, di Paolo Conte, Andrea Pazienza, delle follie e delle birichinate di Benigni. Di Dalla, Guccini... di tanti altri. Di un mondo di poeti, scrittori, cantanti che i suoi occhi hanno visto passare su questo palcoscenico che è la vita.

INFO E PRENOTAZIONI 338 3169741

Galeata: ingresso intero euro 14, ridotto euro 12 ore 21,15

Rocca San Casciano: ingresso intero euro 12, ridotto euro 10