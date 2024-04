"All'ombra dei cipressi", riprendono le visite guidate gratuite al Cimitero monumentale: focus sui protagonisti del Risorgimento

Dopo la grande partecipazione di pubblico alle prime due visite guidate sperimentali alla scoperta del Cimitero Monumentale di Forlì, l’Assessore alla Cultura, Valerio Melandri, ha deciso di inserire l’iniziativa nella programmazione culturale annuale. Ogni prima domenica del mese le guide di Confguide Forlì-Cesena accompagneranno i visitatori in un percorso sulla storia di Forlì attraverso le tombe dei personaggi illustri presenti all’interno del Cimitero forlivese che dal 2023 è stato riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna come luogo di rilevanza storico-artistica e culturale.

Le prime visite guidate in programma domenica 7 aprile, domenica 5 maggio e domenica 2 giugno seguiranno ogni volta un diverso percorso a tema attraverso le vicende di antiche famiglie storiche, personaggi e cittadini illustri nonché importanti testimonianze artistiche. Durante l’estate verranno proposte inoltre itinerari serali in una suggestiva cornice crepuscolare. Il primo appuntamento, domenica 7 aprile, avrà per tema i personaggi illustri del Risorgimento e i visitatori saranno accompagnati da Chiara Macherozzi, una delle guide turistiche specializzate formatesi nell’ambito del progetto “All’ombra dei cipressi. La storia di Forlì attraverso i personaggi e gli artisti del Cimitero Monumentale”, progetto che ha ricevuto un importante contributo nell'ambito del bando regionale per la valorizzazione dei siti della memoria collettiva.

La proposta progettuale, curata dall’Unità Musei del Servizio Cultura Turismo e Legalità, con il supporto dell’Unità Servizio Cimiteriali, propone specifici itinerari culturali-turistici e la realizzazione di una mappa che consente di conoscere i monumenti di maggior interesse presenti all’interno del Cimitero Monumentale, sia in presenza sia in modo interattivo. La partecipazione alle visite è gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Partenza visita ore 10.30. Ritrovo (15 minuti prima) all’ingresso del Cimitero, in via Ravegnana 235. Per prenotazioni: telefono 0543 712627; mail: biglietteria.musei@comune.forli.fc.it.