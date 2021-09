"Volami via": il filma francese alla Sala San Luigi

Secondo appuntamento con i film in lingua originale con sottotitoli in italiano alla Sala San Luigi. Martedì 28 settembre ore 21.00 è la volta del film francese "Volami Via" di Christophe Barratier.

Mentre il trentenne figlio di papà Thomas vive nella villa del padre medico ospedaliero, spreca i suoi soldi e pensa di essere un playboy, il quindicenne Marcus convive dalla nascita con una malformazione cardiaca e nessuno sa se vivrà fino ai 16 anni. Dopo l'ennesimo guaio combinato dal figlio il padre lo obbliga a prendersi cura di Marcus. Il mondo del ragazzo è fatto di cliniche e sale operatorie, il mondo di Thomas è tutto belle ragazze, club e feste.

