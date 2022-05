Torna a Forlì "Zard-in": due giorni alla scoperta dei cortili e giardini più suggestivi

Torna a Forlì "Zard-in", il festival che si terrà il 14 e il 15 maggio, dedicato ai giardini e ai cortili più suggestivi del centro storico e dintorni. E' un percorso che collega scorci normalmente inaccessibili che il Comune e i privati mettono, per l’occasione, a disposizione della cittadinanza.

"Zard-in" porta all’interno di questi luoghi storie, arte, musica e cibo con concerti, visite guidate, laboratori per adulti e bambini. Due giorni all’insegna del green e della vita all’aria aperta in cui riscoprire la propria città attraverso percorsi alternativi.

Gli orari di apertura dell’evento saranno dalle 10:00 a 12:30 e dalle 15:00 alle 18.30 di entrambi i giorni. La biglietteria e l’infopoint saranno situati nella Piazza Morgagni (Jump café). Il costo per entrare in tutti i giardini per entrambi i giorni dell’evento sarà di 5€ (per studenti 3€). I bambini sotto i 10 anni hanno l’ingresso omaggio. L'evento è organizzato da Campus APS.