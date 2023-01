Altre intense nevicate in arrivo: allerta "arancione" in collina, ecco i centimetri attesi

Maltempo, non è ancora finita. Si annuncia un lunedì perturbato, con possibilità di nuove nevicate a quote molto basse dopo le precipitazioni abbondanti della nottata tra sabato e domenica a quote collinari. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo per piene dei fiumi ("gialla" in collina e "arancione" in pianura", frane ("arancione" in collina e sul crinale), vento ("gialla" in pianura) e neve ("arancione" in collina e sulle vette e "gialla" in pianura).

Lunedì, si legge nel bollettino, "un nuovo impulso perturbato porterà precipitazioni a carattere nevoso sul settore appenninico e collinare a quote attorno a 100-200 metri con fenomeni che nelle ore mattutine potranno interessare anche le aree di pianura pedecollinari centro occidentali. Sui rilievi le precipitazioni potranno essere di moderata o temporaneamente forte intensità con accumuli di neve compresi tra 20-40 centimetri, mentre sulle aree di pianura potranno risultare attorno a 5 centimetri".

"Dalle ore pomeridiane è attesa una attenuazione delle precipitazioni che rimarranno in forma residua sul territorio risultando nevose a quote superiori i 500 metri - prosegue l'allerta -. Nelle aree collinari interessate da pioggia o pioggia mista a neve, si potranno verificare fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, in particolare dei torrenti minori". Attenzione anche al vento: "E' inoltre prevista ventilazione nord-orientale con intensità di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) e possibili raffiche di intensità superiore sulle aree di crinale centro occidentale e sulle aree di pianura settentrionali".

Martedì, comunica il servizio meteorologico dell'Arpae, "è prevista nuvolosità variabile con possibili parziali aperture durante la mattina, più probabili sulle zone di pianura settentrionali, e addensamenti più compatti sui rilievi e localmente sul settore orientale con possibilità di deboli precipitazioni, nevose a quote oltre 800 metri. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità stratificata con possibili deboli precipitazioni sul settore centro-occidentale nella sera, nevose oltre 800-1000 metri. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, con valori compresi tra 5-7 gradi del settore costiero e 1 grado delle zone interne, mentre le massime sono attese in lieve aumento con valori tra 7 e 10 gradi.

Nei giorni a seguire, spiega l'Arpae, "l progressivo spostamento verso sud del vortice depressionario presente sul Mediterraneo e la contestuale espansione di un anticiclone tra l'Atlantico e l'Europa occidentale favoriranno flussi in prevalenza settentrionali sulla nostra regione. Si prospettano quindi condizioni di nuvolosità variabile con tratti di sereno ma con possibili addensamenti sui rilievi associati a deboli e sporadiche precipitazioni, nevose oltre i 700 metri. Le temperature tenderanno a calare soprattutto nei valori minimi notturni verso termine periodo, quando i rasserenamenti saranno più ampi".