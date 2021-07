Stop al caldo, maltempo sulla Romagna in arrivo: allerta temporali, "Raffiche di forte intensità e probabile grandine"

Ultime ore di caldo intenso sulla Romagna. Martedì è atteso un cambiamento delle condizioni atmosferiche, per l'arrivo di una "goccia fredda" dall'Europa centro-occidentale che darà luogo a condizioni di instabilità su tutta la regione. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla per "temporali". Nell'avviso viene specificato che nella giornata di martedì "sono previste condizioni di spiccata instabilità dovuta al transito di un sistema perturbato sulla nostra regione. Si prevedono nel corso della mattinata temporali, localmente di forte intensità, sul settore occidentale in spostamento nel corso della giornata sul settore centro-orientale. Associate ai fenomeni si segnalano raffiche di forte intensità e probabile grandine".

Nel dettaglio, il servizio meteorologico regionale dell'Arpae prevede per martedì un "progressivo aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale in estensione al resto della regione". Sono attesi "piogge o temporali sparsi più probabili ed intensi sulle aree appenniniche e sulle pianure del settore settentrionale della regione. La tendenza è per un'esaurimento dei fenomeni dalla tarda serata". Le temperature sono attese in lieve diminuzione, con le minime intorno ai 21/23 gradi e le massime tra 32 e 34 gradi. I venti soffieranno da deboli a moderati dai quadranti meridionali con temporanei rinforzi, in particolare sulle aree del crinale appenninico.

E' mercoledì il giorno in cui si avvertirà maggiormente il calo termico. Sono previste condizioni di nuvolosita' irregolare con addensamenti piu' consistenti sul settore centro-occidentale ,dove sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Tendenza all'esaurimento dalla tarda serata. Le minime oscilleranno tra 15 e 20°C, mentre le massime tra 26 e 30°C. I venti soffierannodeboli-moderati prevalentemente sud occidentali. I giorni a seguire, continua l'Arpae, saranno caratterizzati "da una moderata instabilita', con nuvolosita' irregolare piu' consistente nelle ore centrali della giornata e sui rilievi. Associate precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale interesseranno l'intera regione anche se con modalità e tempistiche diverse. Le temperature inizialmente saranno stazionarie o in lieve diminuzione, poi saranno in graduale lieve aumento".