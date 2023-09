Forti temporali in agguato, scatta l'allerta. La Protezione Civile nell'avviso: "Non si escludono danni"

L'allerta meteo "gialla" diramata per sabato dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna parla chiaro. "Dal pomeriggio-sera, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su zone di pianura centro-settentrionale, settore orientale e fascia costiera". E' concreto quindi il rischio di nubifragi. E ancora vivo il ricordo di quanto accaduto l'alba del 15 settembre scorso, caratterizzata da un forte acquazzone, con un'accumulata compresa tra 28 e 45 millimetri in meno di un'ora che aveva causato diversi allagamenti nei quartieri colpiti dall'alluvione dello scorso maggio. Anche la Romagna risentirà quindi degli effetti del passaggio di una vasta perturbazione atlantica, che si materializzerà in occasione dell'equinozio, che sancirà l'inizio dell'autunno astronomico. Il fronte perturbato avrà l'effetto di spazzare via temporaneamente il caldo nordafricano, determinando un sensibile crollo termico. Ma l'umidità e l'afa che si sono accumulate negli ultimi giorni saranno il carburante per i temporali attesi in Romagna nella seconda parte della giornata di sabato. Il fronte temporalesco sarà alimentato sia da correnti calde di scirocco che da quelle più fresche nord-atlantiche.

Non è quindi da escludere la possibilità di nubifragi, accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate. La tendenza è per un esaurimento dei fenomeni già nella nottata tra sabato e domenica. Sul Forlivese il servizio meteorologico dell'Arpae prevede un accumulo di precipitazione fino a 30 millimetri, così distribuiti: pianura tra 2 e 5 millimetri sabato e tra 5 e 10 millimetri domenica, costa tra 5 e 10 millimetri sabato e 10 e 20 millimetri domenica e rilievi tra 2 e 5 millimetri sabato e tra 3 e 7 millimetri domenica. La tendenza è poi per un esaurimento dei fenomeni. Seguirà un'altra fase di alta pressione con temperature oltre le medie del periodo. Tra le raccomandazione da mettere in atto in caso di forti precipitazioni quelle di prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte.