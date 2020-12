Meteo, sabato con l'ombrello a portata di mano. Ma domenica più sole che nuvole

Altra neve sulle vette Forlivesi. Sono caduti nelle ultime 24 ore sul Monte Falco, a 1450 metri d'altezza, altri quattro centimetri di bianca, che aggiorna lo spessore a 28 centimetri. E si annuncia un sabato con l'ombrello a portata di mano, che porterà altre deboli nevicate in quota. Sono attese infatti deboli precipitazioni in transito sul territorio regionale da ovest verso est in progressivo esaurimento dalle ore pomeridiano-serali. Le temperature minime oscilleranno intorno ai 5 gradi, mentre le massime tra 8 e 10°C. I venti soffieranno deboli, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali.

La domenica si annuncia invece stabile, con alternanza di schiarite ed annuvolamenti. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "il temporaneo aumento del campo di alta pressione manterrà condizioni di stabilità a inizio periodo; da mercoledì una perturbazione proveniente da ovest darà probabili precipitazioni. Temperature in progressivo aumento le minime da martedì, che si porteranno qualche grado sopra lo zero, stazionarie le massime sui 7-8 gradi".